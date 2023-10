Canada verbiedt Kaspersky en WeChat op werktelefoons van ambtenaren

De Canadese overheid heeft software van antivirusbedrijf Kaspersky en de populaire app WeChat verboden op de werktelefoons van ambtenaren. In het geval ambtenaren de apps op hun toestel hebben geïnstalleerd zullen die worden verwijderd. Daarnaast wordt het downloaden van de apps geblokkeerd. Volgens de Canadese overheid vormen de apps van WeChat en Kaspersky een onacceptabel risico voor de privacy en veiligheid.

Concreet bewijs voor deze risico's worden niet gegeven, maar in een persbericht wordt gesteld dat de betreffende apps vergaande toegang tot content op het toestel hebben. "De beslissing om WeChat en Kaspersky-applicaties te blokkeren is genomen om ervoor te zorgen dat Canadese overheidsnetwerken en -data veilig en beschermd blijven en is in lijn met de aanpak van onze internationale partners."

Verder stelt de Canadese overheid dat de risico's van de betreffende applicaties duidelijk zijn, maar er geen bewijs is dat er ook informatie is gestolen. Wat betreft het gebruik van WeChat door de Canadese bevolking noemen de autoriteiten dit een persoonlijke keuze, maar wordt er gewezen naar advies van het Canadese Centrum voor Cybersecurity, waarin staat dat het gebruik van Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, LinkedIn en WeChat aanvallers eenvoudig toegang tot persoonlijke informatie en toestellen kan geven.