ABN Amro: bijna helft van online fraudeslachtoffers klikt te snel

Bijna de helft van de Nederlandse online fraudegevallen kan voorkomen worden als slachtoffers niet te snel klikken, zo claimt ABN Amro op basis van onderzoek dat het onder vijfhonderd slachtoffers van online fraude liet uitvoeren. Van de slachtoffers geeft 44 procent aan te snel te hebben geklikt waardoor fraude heeft kunnen plaatsvinden. Verder stelt 55 procent van de slachtoffers dat als zij langer hadden gewacht, ze waarschijnlijk hadden doorgehad dat iets niet klopte.

Bijna vier op de tien slachtoffers (37 procent) geeft aan een vorm van (tijds)druk te hebben ervaren op het moment dat de online fraude werd gepleegd. Bijna de helft van de slachtoffers (48 procent) laat weten dat ze graag snel wilden handelen en daardoor niet controleerden of de situatie wel klopte. "Door niet direct tot handelen over te gaan, maar jezelf heel kort de tijd te gunnen om te controleren of iets echt of nep is, kan veel leed voorkomen worden", aldus ABN Amro. De bank is een nieuwe voorlichtingscampagne gestart met de boodschap ‘Kijk nog eens goed, als het snel moet’.

Vorig jaar stelde Veerle de Beurs van Levent Bedrijfsrecherche dat banken die slachtoffers (deels) verantwoordelijk voor de oplichting houden een voorbeeld van victim blaming is. "Victim Blaming komt vaak voort vanuit het geloof dat alles een reden heeft. Mensen gaan zelf een verklaring zoeken voor hetgeen het slachtoffer is overkomen", aldus De Beurs. "Als er geen logische verklaring lijkt te zijn, dan wordt vaak gedacht dat het slachtoffer zelf iets verkeerd heeft gedaan. Ook denken mensen graag dat zoiets als online oplichting ze niet overkomt. Mensen creëren graag een illusie van veiligheid om zich zo te beschermen tegen een eventuele traumatische gebeurtenis."

Ook Slachtofferhulp Nederland stelt dat slachtoffers soms te maken met opmerkingen van hulpverleners en andere professionals die hen het gevoel geven dat de gebeurtenis hun eigen schuld was. In 2021 stelde de Britse consumentenorganisatie Which? op basis van officiële cijfers dat banken slachtoffers geregeld de schuld van de fraude gegeven en victim blaming inmiddels de norm is geworden.