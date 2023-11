Nederland achter verklaring om geen losgeld bij ransomware te betalen

De Nederlandse regering heeft zich samen met 47 andere landen achter een verklaring geschaard dat overheidsinstellingen in het geval van ransomware geen losgeld zouden moeten betalen. Daarnaast willen de landen kunstmatige intelligentie in de strijd tegen ransomware gaan inzetten en een blacklist van ransomware-wallets gaan bijhouden. Dat blijkt uit de verklaring die door het Witte Huis online is gezet.

De 48 landen maken deel uit van het International Counter Ransomware Initiative (CRI), dat zich bezighoudt met de strijd tegen ransomware. Elk jaar komen de landen die deel van het CRI uit maken bij elkaar in Washington. Dit jaar hebben de landen verschillende afspraken gemaakt. Zo is er voor het eerst een beleidsverklaring opgesteld waarin de landen stellen dat overheden geen losgeld bij ransomware zouden moeten betalen.

Tevens is afgesproken om een blacklist te maken met de wallets die ransomwaregroepen gebruiken en zullen door ransomware getroffen landen door andere CRI-deelnemers worden bijgestaan. Verder gaan de landen zich inzetten om ervoor te zorgen dat ransomware-incidenten bij de betreffende overheidsinstanties worden gemeld. Daarnaast zal het CRI een eigen website ontwikkelen, een project starten waarbij AI tegen ransomware wordt ingezet en 'actionable' informatie met deelnemers delen.

"Via het beleidsonderdeel hebben CRI-leden het belang bevestigd om een sterke boodschap uit te laten gaan om het betalen van losgeld te ontmoedigen en daarbij het voorbeeld te geven. CRI-leden hebben ingestemd met een verklaring dat relevante instellingen die onder onze nationale autoriteiten vallen geen losgeld bij ransomware zouden moeten betalen. Dit toont eensgezindheid en consensus met het stellen van een nieuwe wereldwijd norm en standaard rond losgeldbetalingen", aldus het Witte Huis.