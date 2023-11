Politie: slachtoffers van cybercrime hoeven zich niet te schamen

Slachtoffers van cybercrime hoeven zich niet te schamen of te denken dat het hun eigen schuld is, zo stelt de politie. "Schaam je niet en doe aangifte, allereerst. Mensen geven zichzelf vaak de schuld, vinden dat ze dom zijn geweest. En worden daarin ‘gesteund’ door hun omgeving. ‘Ben je daar in getrapt?’ of ‘Had je je wachtwoord dan niet aangepast?’ Dat helpt niet", zegt Ruben van Well, teamleider van het Cybercrime Team van de politie Rotterdam.

Volgens Van Well moeten slachtoffers niet denken dat ze de schuldige zijn ."Dat is de crimineel. gaan ze zó geraffineerd te werk, je ziet het écht niet meer wat wel of niet klopt. Dus schaam je niet, doe aangifte en help het onderzoek naar de criminelen, zodat wij ze op kunnen pakken; ook de grote partijen. Hoe meer data, hoe meer slagkracht."

De schaamte zou eraan bijdragen dat slachtoffers van cybercrime geen aangifte doen. Zo zou slechts dertien procent van de bedrijven die het afgelopen jaar slachtoffer van ransomware werd hier aangifte van hebben gedaan. Ook eindgebruikers die slachtoffer worden laten dit vaak niet weten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de zes Nederlanders de afgelopen jaren slachtoffer van online criminaliteit was.

Mensen kunnen echter wel maatregelen nemen om zich te beschermen, aldus Van Well. "Het is eigenlijk net zo simpel als de handelingen die je doet als je je huis verlaat. Dan doe je de deur dicht en ook op slot. Datzelfde moet je ook bij je online activiteiten doen. Niet alleen de deur dicht doen, maar ook op slot. Online zijn criminelen (ook) lui; deuren die op slot zijn, lopen ze voorbij. Ze gaan voor de makkelijke buit."