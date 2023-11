DigiD-app werkt nu ook zonder QR-code scanner van Google

De DigiD-app werkt nu ook zonder de QR-code scanner van Google, zo heeft DigiD-beheerder Logius vandaag aangekondigd. Volgens de overheidsdienst maken de meeste Androidtelefoons gebruik van het Google-platform en de QR-scanner van het techbedrijf. Er zijn echter fabrikanten die dit niet doen, zoals Fairphone. De DigiD-app houdt hier nu rekening mee.

Wanneer mensen inloggen met de DigiD-app op een ander apparaat, dan moeten zij een koppelcode invoeren en een QR-code scannen met de app. Zo herkent DigiD wie wil inloggen met de app en worden de apparaten tijdens het inloggen aan elkaar gekoppeld. Wanneer mensen probeerden in te loggen met de app op een Androidtelefoon zonder Google-platform, liep de app vast tijdens het scannen van de QR-code. Gebruikers van Fairphone klaagden hierover op het forum van de fabrikant.

"Dit was frustrerend voor hen wanneer zij zaken op een ander apparaat wilden regelen. Met deze wijziging zorgt Logius ervoor dat mensen zonder Google platform eenvoudig hun zaken kunnen regelen met de overheid", aldus de overheidsdienst. De DigiD-app is alleen beschikbaar in de Google Play Store en Apple App Store, wat inhoudt dat gebruikers een account bij de Amerikaanse techbedrijven moeten hebben om de app te kunnen downloaden.