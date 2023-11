Firefox krijgt optie om links zonder trackingparameters te kopiëren

Mozilla krijgt een optie waardoor gebruikers links zonder trackingparameters kunnen kopiëren, zo blijkt uit een vroege testversie van de browser. Firefox kan dergelijke parameters al strippen als gebruikers bijvoorbeeld op links klikken. Bij het kopiëren van een link wordt op dit moment het trackinggedeelte ook gekopieerd, wat inhoudt dat gebruikers dit handmatig moeten verwijderen.

Trackingparameters worden overal op internet gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Facebook click ID dat Facebook aan url's op het platform toevoegt en het mogelijk maakt om clicks naar externe sites te tracken. Andere voorbeelden waar het vaak wordt toegepast zijn nieuwsbrieven en zoekmachines. Het gaat dan om url's als https://example.com?utm_source=newsletter1&utm_medium=email&utm_campaign=sale, https://example.com?fbclid=<61-char-long-unique-identifier> en https://google.com/search?q=my+search&gs_lcp=<128-char-long-unique-identifier>.

Firefox kan trackingparameters in de 'strict mode' van de Enhanced Tracking Protection (ETP) strippen. Via ETP blokkeert Firefox allerlei trackers. Het is echter mogelijk om de privacyfeature strenger in te stellen, waardoor ook trackingparameters worden gestript. In een nieuwe versie van de browser kunnen gebruikers deze trackingparameters ook bij het kopiëren van een link laten strippen. De feature is nu al beschikbaar in Firefox Nightly, een vroege testversie van de browser. Als alles goed gaat zal de feature in de uiteindelijke versie van Firefox 120 verschijnen, die voor 21 november gepland staat.