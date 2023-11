Amerikaanse doe-het-zelfketen Ace Hardware getroffen door cyberaanval

De Amerikaanse doe-het-zelfketen Ace Hardware is getroffen door een cyberaanval waardoor het al dagen lang geen online bestellingen kan verwerken. Ace Hardware telt meer dan 5700 winkels in zestig landen. Afgelopen zondag werd de onderneming getroffen door een cyberaanval, waardoor allerlei systemen niet meer te gebruiken zijn. In een bericht over het incident dat via Reddit werd gedeeld meldt het bedrijf dat het in totaal 1400 servers en 3500 genetwerkte apparaten in gebruik heeft.

Meer dan twaalfhonderd van deze systemen zijn door de cyberaanval getroffen. In totaal moet het bedrijf 196 servers herstellen, wat voor de helft is gedaan. Wanneer de rest van de systemen operationeel is kan het bedrijf niet zeggen, maar er wordt gemikt op dit weekend. "We beseffen dat elke winkel die deze week geen bestellingen kon plaatsen en ontvangen een dubbele bestelling volgende week zal hebben. Dit is een grote belasting voor onze magazijnen en vloot", zo stelt Ace Hardware in een bericht aan winkeleigenaren. Hoe de aanval mogelijk was laat het bedrijf niet weten. Ook zijn er geen details over het soort aanval gegeven.