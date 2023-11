Australische overheid vertaalt digitaal beveiligingsadvies in twintig talen

De Australische overheid heeft digitaal beveiligingsadvies voor eindgebruikers in meer dan twintig talen vertaald, in de hoop dat niet-Engelstalige Australiërs zich beter op internet gaan beschermen. Het gaat in totaal om vijf handleidingen voor persoonlijke cybersecurity, cybersecurity-tips, advies om apparaten en accounts te beveiligen, een internethandleiding voor senioren en beveiligingsadvies voor mkb-bedrijven.

"We zetten ons in om de cybersecurity van alle Australiërs te verbeteren en Australië de veiligste online plek te maken", zegt het Australische Cyber Security Centre (ACSC). "Door het advies in onze vertaalde handleidingen te volgen, kunnen Australiers van niet-Engelstalige achtergronden beter de controle over hun eigen cybersecurity nemen en hun informatie en middelen online beschermen." De gidsen zijn onder andere beschikbaar in het Kroatisch, Italiaans, Vietnamees, Koreaans, Grieks, Filipijns, Chinees, Indonesisch en Maltees.