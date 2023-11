'Overstap kwantumbestendige encryptie in veel gevallen alleen een update'

De overstap naar kwantumbestendige encryptie zal in veel gevallen niets meer zijn dan het installeren van een software-update, hoewel dat niet overal het geval is, zo stelt het Britse National Cyber Security Centre (NCSC). "Het upgraden van de meeste internetdiensten (en de apps die deze diensten gebruiken) zal waarschijnlijk een van de 'eenvoudigere' onderdelen van de overstap zijn", aldus de Britse overheidsdienst.

In het geval van legacy of sector-specifieke protocollen zal er meer werk zijn vereist, maar zijn academici en de industrie daar al enige tijd mee bezig. In het geval deze systemen niet naar kwantumbestendige crypto kunnen overstappen zullen die uiteindelijk tijdens geplande levenscyclus worden vervangen. Het NCSC zal de komende jaren specifieke adviezen voor vitale organisaties gaan geven om bij de overstap te helpen.

Toch zal de overstap in de meeste gevallen niets meer zijn dan het installeren van een update. "Veel van de gevallen betreft internetdiensten of apps die door grote serviceproviders worden ontwikkeld en beheerd. In zulke gevallen zal de overstap door middel van een update van de betreffende provider plaatsvinden. Personen en organisaties die voor hun encryptie van grote aanbieders afhankelijk zijn, moeten het advies van het NCSC volgen over het up-to-date houden van software en apparaten, en dan zal de overstap grotendeels achter de schermen plaatsvinden."