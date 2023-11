Ruim 30% meer malafide webshops offline gehaald

Ongeveer 1.000 malafide webshops zijn dit jaar offline gehaald door het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie. Het gaat om een stijging van ruim 30% ten opzichte van 2022. Ook blijkt dat het gemiddelde schadebedrag met 350 euro ruim 20% hoger ligt dan een jaar geleden.

Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De LMIO verwacht in 2023 meer dan 40.000 aangiftes gerelateerd aan aan- en verkoopfraude te ontvangen. Naar schatting 14.000 van deze aangiftes houden verband met webshops die na betaling niet leveren. Dit aantal is vermoedelijk in werkelijkheid echter hoger; 10.000 slachtoffers geven aan via Instagram te zijn benadeeld. Het LMIO vermoedt dat slachtoffers hierbij uiteindelijk eveneens bij een webwinkel terecht zijn gekomen. Deze gevallen van fraude zijn echter niet in het cijfers meegenomen.

'Eerst reviews checken, dan bestellen'

Om het aantal incidenten met fraude en misleiding door webshops terug te dringen starten ACM, de Consumentenbond, het Europees Consumenten Centrum (ECC), de Fraudehelpdesk en het LMIO de campagne ‘Eerst reviews checken, dan bestellen’. Bijvoorbeeld door online te zoeken naar de URL van de webshop in combinatie met het zoekwoord 'reviews'. Daarnaast is het mogelijk meldingen en aangiftes te controleren op de website van de politie.

Edwin van Houten, directeur Consumenten bij de ACM: “Ook dit jaar trekken we samen op met de andere consumentenorganisaties om consumenten te waarschuwen voor onbetrouwbare webshops. Met de feestdagen in aantocht zit niemand te wachten op een miskoop of een bestelling die veel te laat of nooit aankomt. Check dus eerst goed de reviews voor je ergens bestelt! Met zo’n snelle check filter je de oplichters of webshops die hun zaken niet op orde hebben er bijna altijd uit.