Website ov-chipkaart doelwit van DDoS-aanval

De website van de ov-chipkaart is zaterdag en zondag enige tijd onbereikbaar geweest. De aanleiding voor de problemen was een DDoS-aanval. Dit melden diverse media op basis van persbureau ANP.

Een woordvoerder van Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, bevestigt dat de website is getroffen door een DDoS-aanval. De aanval had alleen impact op de website van Translink; de aanval was niet van invloed op het in- en uitchecken door reizigers met hun ov-chipkaart. Zondag werd de meest recente aanval verholpen. Vanwege maatregelen die Translink heeft getroffen is de website echter soms minder goed bereikbaar.

De aanval is opgeëist door NoName05716. Deze groepering voert al langer aanvallen uit op Nederlandse organisaties, wat volgens de aanvallers een vergelding is voor de Nederlandse steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. De groep viel eerder onder meer websites van banken, openbaar vervoerbedrijven en overheden aan. Ook de North Sea Port in Zeeland was doelwit.