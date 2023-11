BlackCat: 35TB aan data van medische groothandel Henry Schein gestolen

De ransomwaregroepering BlackCat (ALPHV) claimt verantwoordelijk te zijn voor een recente cyberaanval op de medische groothandel Henry Schein. De aanvallers beweren terrabytes (TB) aan data te hebben buitgemaakt, waaronder salarisinformatie en gegevens gerelateerd aan aandeelhouders.

Henry Schein maakte medio oktober al bekend getroffen te zijn door een cyberaanval. Het bedrijf is naar eigen zeggen de grootste groothandel gericht op gezondheidszorg wereldwijd. Het levert producten variërend van medische instrumenten en geneesmiddelen tot verzorgingsproducten en diervoeders.

Bedrijfsvoering verstoord

Nadat de aanval werd ontdekt zijn uit voorzorg diverse systemen door Henry Schein offline gehaald. Dit leidde ook tot een verstoring van de bedrijfsvoering van de groothandel. De problemen hielden langere tijd aan; een week na de aanval riep Henry Schein klanten op via een vertegenwoordiger of telefoon bestellingen te plaatsen.

Nu is Henry Schein toegevoegd aan de website van BlackCat op het darkweb, meldt Bleeping Computer. De ransomwaregroepering stelt in totaal 35 terrabyte aan data van Henry Schein in handen te hebben. Ook claimt de groepering met Henry Schein te hebben onderhandeld, maar dat deze onderhandelingen zijn vastgelopen. BlackCat stelt de systemen van Henry Schein daarom opnieuw te hebben versleuteld toen het herstel van deze systemen bijna was afgerond.