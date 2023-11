Politie maakt podcastserie over zes cybercrime-onderzoeken

Het Team High Tech Crime (THTC) van de Nederlandse politie heeft een podcastserie over zes cybercrime-onderzoeken gemaakt. In de serie, met de naam Takedown, vertellen onder anderen specialisten van THTC, het Openbaar Ministerie en private partijen over zes omvangrijke onderzoeken naar cybercrime, om zo een inkijk in hun werkveld te geven.

De eerste aflevering gaat over de Rubella macrobuilder toolkit, gemaakt door een Utrechtse informaticastudent. Via deze toolkit kunnen kwaadaardige macro's aan Microsoft Office-documenten worden toegevoegd. Zodra de ontvanger van het document ervoor kiest om macro's in te schakelen wordt er malware op het systeem geïnstalleerd. De politie kwam de man mede op het spoor dankzij onderzoek van twee bedrijven, waaronder het antivirusbedrijf McAfee.

De student werd uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 192 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, alsmede een taakstraf van 240 uur. In de podcastaflevering wordt gesproken over het onderzoek naar de verdachte en zijn aanhouding in een collegezaal. Takedown is onder andere te beluisteren via Spotify en Apple podcast.