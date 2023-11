Microsoft beschermt beheerdersportalen met Conditional Access-policies voor MFA

Microsoft wil het gebruik van multi-factor authentificatie (MFA) bij zijn beheerdersportalen vergroten. Het rolt daarom nieuwe Conditional Access-policies voor MFA uit, die het standaard toevoegt aan de beheerdersportalen van onder meer Microsoft Entra, Microsoft 365, Azure en Exchange. Beheerders bepalen zelf of zij de policies willen omarmen.

De Amerikaanse techgigant wijst in een blogpost op eerder onderzoek waaruit blijkt dat MFA het risico op overgenomen accounts met 99% terugdringt. Microsoft stelt zichzelf daarom als doel tot 100% MFA te komen. De nieuwe Conditional Access-policies die het nu introduceert moeten hieraan bijdragen.

Drie policies beschikbaar

De policies zijn afgestemd op verschillende gebruikssituaties en bieden op basis daarvan een variërend veiligheidsniveau. Drie policies zijn beschikbaar:

Require multifactor authentication for admin portals (gericht op alle gebruikers) - Dit beleid is onder meer gericht op beheerders functies met verhoogde rechten en vereist MFA indien een beheerder op een Microsoft beheerdersportaal wil inloggen.

Require multifactor authentication for per-user multifactor authentication users (gericht op bestaande per-user MFA klanten) - Dit beleid is van toepassing op gebruikers met per-user MFA en vereist MFA voor alle cloudapps. Dit beleid helpt organisaties volgens Microsoft bij de overstap naar Conditional Access.

Require multifactor authentication for high-risk sign-ins (gericht op Microsoft Entra ID Premium Plan 2-klanten) - Dit beleid van toepassing op alle gebruikers en vereist MFA en herauthentificatie bij risicovolle inlogpogingen.

Opt-out

Beheerders bepalen zelf welke Conditional Access-policy zij willen omarmen. Microsoft adviseert voor de eerste optie te gaan en MFA in te schakelen voor alle beheerdersportalen. Microsoft rolt de policies als opt-out uit. Beheerders bepalen dan ook zelf of zij hiermee aan de slag willen. Wel merkt Microsoft op dat teams binnen Microsoft in toenemende mate MFA vereisen bij specifieke interactie, wat al langer het geval is bij onder meer het beheer van Azure-abonnementen en het Partner Center van Microsoft.