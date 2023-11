"Cyber Resilience Act kan Europese toeleverketens ernstig verstoren"

De Europese Cyber Resilience Act kan tot grootschalige verstoringen in toeleverketens zorgen, waarschuwen diverse grote elektronicabedrijven. De verstoringen kunnen zelfs vergelijkbaar zijn met de problemen die we de COVID-19 pandemie zagen.

Deze waarschuwing is afkomstig van de European Information, Communications and Consumer Electronics Technology Industry Associations (DIGITALEUROPE), een branchevereniging van bedrijven in de elektronica- en telecommiunicatiesector. Onder meer Ericsson, ESET, Nokia, Robert Bosch, Schneider Electric en Siemens zijn hierbij aangesloten.

Securityrisico's beoordelen en aanpakken

In een brief ( pdf ) uiten de partijen hun zorgen over de aanstormende Cyber Resilience Act. Deze wet verplicht fabrikanten securityrisico's verbonden aan hun producten te beoordelen en problemen op te lossen gedurende een periode van vijf jaar, of de verwachte levensduur van producten.

DIGITALEUROPE schrijft in de brief gericht aan Eurocommissaris voor de Digitale Interne Markt Thierry Breton en vice-president van de Europese Commissie Vera Jourova dat de Cyber Resilience Act tot bottlenecks in toeleverketens kan leiden. Onder meer door een groot tekort aan onafhankelijke experts voor het uitvoeren van de beoordelingen die de Cyber Resilience Act vereist.

Kan Europese interne markt schaden

De bottlenecks kunnen volgens DIGITALEUROPE de Europese interne markt schaden. De problemen kunnen uiteenlopende producten raken, variërend van wasmachine tot speelgoed, cybersecurityproducten, onderdelen voor warmtepompen en high tech productiesystemen. "We riskeren een COVID-achtige blokkade in Europese toeleverketens te veroorzaken, de interne markt te verstoren en ons concurrentievermogen te beschadigen", aldus DIGITALEUROPE.