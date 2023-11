Malwareloader SecuriDropper omzeilt Restricted Settings'-functie in Android

Een nieuwe Dropper-as-a-Service (DaaS) is online verschenen: SecuriDropper. De malwareloader is in staat de 'Restricted Settings'-functie in Android te omzeilen en zo toegang te verkrijgen tot functionaliteiten als de Accessibility-settings en Notification Listener.

ThreatFabric waarschuwt in een nieuw rapport voor SecuriDropper. De malwareloader maakt gebruik van een beveiligingsprobleem dat al langer in Android aanwezig is. Dit probleem maakt het mogelijk de 'Restricted Settings'-functie te omzeilen. Deze functie is door Google in Android 13 geïntroduceerd en voorkomt dat zogeheten side-loaded applicaties die van buiten Google Play worden geïnstalleerd toegang krijgen tot onder meer Accessibility-settings en Notification Listener. In de praktijk zorgt de functie dat een waarschuwing wordt getoond zodra een applicatie deze permissies aan de gebruiker vraagt.

BugDrop

Het beveiligingsbedrijf waarschuwde in augustus 2022 al voor een dropper waarvan de makers probeerden deze beveiligingsmethode te omzeilen: BugDrop . Op basis van zijn onderzoek naar BugDrop ontwikkelde ThreatFabric toen een proof-of-concept dropper. Deze dropper maakt gebruik van de sessie-gebaseerde installatie-API voor de malafide APK-bestanden. Het gebruik van deze API zorgt ervoor dat Restricted Settings niet wordt gebruikt.

BleepingComputer nam de proef op de som en bevestigt dat het lek in Android 14 nog altijd aanwezig is. ThreatFabric waarschuwt in een nieuw rapport nu voor SecuriDropper, die dezelfde tactiek hanteert als BugDrop. Het is voor het eerst dat de methode wordt aangetroffen in een cybercrime-campagne gericht op Android-gebruikers.