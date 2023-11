Clouddiensten steeds vaker ingezet voor command & control-infrastructuur

Cybercriminelen maken in toenemende mate gebruik van legitieme clouddiensten voor het hosten van hun command & control (C2)-infrastructuur. De infrastructuur is gratis beschikbaar en wordt daarnaast vertrouwd door veel gebruikers, waardoor C2-verkeer makkelijker in legitiem dataverkeer opgaat.

Hiervoor waarschuwt de Threat Analysis Group (TAG) van Google in een nieuw rapport (pdf). Het team benadrukt dat alle cloudvendoren en hun producten met deze nieuwe ontwikkeling te maken hebben. Denk hierbij aan cloudopslag en productiviteitstools. In het rapport kijkt het specifiek naar Google Calendar.

Proof of concept

In juni 2023 is op GitHub een proof-of-concept gepubliceerd voor een zogeheten 'Google Calendar RAT' (CGR). De RAT maakt gebruik van Google Calendar-events voor C2-communicatie. De aanvaller plaatst commando's in het omschrijvingsveld van agendapunten die het aanmaak in Google Calendar.

TAG meldt vooralsnog geen gebruik van CGR in het wild te hebben gedetecteerd. Wel merkte Mandiant eerder echter al op dat de proof of concept op fora op het dark web actief worden gedeeld. Dit doet vermoeden dat cybercriminelen interesse hebben in de werkwijze.

Commando's versturen via Dropbox

C2-communicatie via clouddiensten is niet nieuw. TAG waarschuwde begin dit jaar al voor een aanvalscampagne opgezet door een aanvaller die hierbij wordt gesteund door de Chinese staat. De aanvaller zette malafide PowerShell-scrips in die met Dropbox communiceerde om commando's op te halen en data te exfiltreren.