Datakeeper van de Rabobank gaat verder als zelfstandige entiteit

De Rabobank verzelfstandigt zijn initiatief rondom de ID-wallet Datakeeper. Het wil hiermee andere bedrijven en instellingen de mogelijkheid bieden de oplossing te gebruiken, en deze gezamenlijk vorm te geven.

Consumenten en zakelijke gebruikers delen persoonlijke en financiële informatie in veel gevallen nu nog op onveilige wijze, wat risico's met zich meebrengt. De Rabobank werkt onder de naam Datakeeper sinds 2017 aan een eigen oplossing die het veilig delen van dergelijke informatie mogelijk maakt.

ID-wallet

Datakeeper is een ID-wallet. Gebruikers kunnen in deze decentrale kluis persoonlijke informatie opslaan en deze veilig delen met derden. ID-wallets kunnen onder meer worden gebruikt voor leeftijdsverificatie, het opvragen van financiële gegevens of het delen van adresgegevens. Ook kunnen zij worden gebruikt voor het direct opvragen van gegevens uit veelgebruikte databases, die ook wel brondata worden genoemd.

Vincent Kolijn, CEO van Datakeeper: “Consumenten, bedrijven en publieke organisaties wisselen constant gegevens uit. Voor alledaagse handelingen, zoals wanneer je een auto huurt, tot bij grote levensmomenten, bijvoorbeeld het kopen van een huis. Dit gebeurt vrijwel allemaal digitaal en toch ontbreekt het nog aan een duidelijke norm voor hoe deze uitwisseling plaatsvindt. ID-wallets bieden hier een oplossing voor. Als we deze technologie omarmen kan fraude worden voorkomen, maken we het makkelijker voor consumenten om gegevens te delen en zijn organisaties minder tijd kwijt aan controles. Als zelfstandige partij kan Datakeeper dit faciliteren.”

Gebruik van ID-wallets stimuleren

De Rabobank wil het gebruik van ID-wallets breed stimuleren. “Wij zijn als Rabobank ooit begonnen met deze technologie omdat wij op zoek waren naar veiligere en eenvoudigere manieren om gegevens uit te wisselen. Het initiatief heeft ons als bank een hoop gebracht, maar de volgende stap kunnen we niet alleen zetten. Om ID-wallets echt impact te laten maken is er een kritieke massa van gebruikers nodig", aldus Kolijn.

Al langer maken naast de Rabobank ook andere partijen gebruik van Datakeeper. Zo voeren verhuurbedrijven met behulp van het initiatief identiteitscontroles uit, terwijl woningcorporaties en hypotheekverstrekkers via Datakeeper inzage kunnen krijgen in de financiële informatie van klanten.