TransForm bevestigt getroffen te zijn door ransomware

Bij de recente aanval op TransForm was sprake van ransomware. De aanval op de shared service provider had impact op de bedrijfsvoering van diverse ziekenhuizen in het Canadese Ontario. Bij de aanval zijn ook patiëntgegevens gestolen.

TransForm is een shared service organisatie van een vijftal ziekenhuizen in Erie St. Clair in Ontario: Bluewater Health, Chatham-Kent Health Alliance, Erie Shores HealthCare, Hôtel-Dieu Grace Healthcare en Windsor Regional Hospital. Het is verantwoordelijk voor de IT-omgeving, supply chain en crediteurenbeheer van de ziekenhuizen.

Bedrijfsvoering verstoord door aanval

TransForm werd eind oktober getroffen door een cyberaanval. Deze aanval had impact op alle vijf aangesloten ziekenhuizen en verstoorde onder meer de bedrijfsvoering van de organisaties. De ziekenhuizen zagen zich onder meer genoodzaakt geplande afspraken te verzetten en niet-spoedeisende gevallen door te sturen naar andere ziekenhuizen.

Onlangs meldde DataBreaches.net al dat de aanval is opgeëist door DAIXIN Team. Dit is een ransomwaregroepering die zich al langer bezig houdt met het aanvallen van organisaties in de zorgsector. De aanvallers nemen systemen in gijzeling en stelen daarnaast data van getroffen organisaties. Hiermee proberen zij hun slachtoffers af te persen. De groep is sinds juni 2022 actief.

Geen losgeld betalen

TransForm bevestigt nu in een update over de cyberaanval dat het inderdaad getroffen is door ransomware en dat er bij de aanval data is gestolen. Ook meldt TransForm dat de aanvallers losgeld eisen, maar dat het niet van plan is dit te betalen.