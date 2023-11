Nominaties Identity Innovation Award 2023 bekend

SIDN nomineert Ver.id, Dutch Blockchain Coalition en Truvity voor de Identity Innovation Award 2023. De award is bedoeld op de beste innovatie op het gebied van digitale identiteit. SIDN maakt de winnaar bekend tijdens het jaarlijkse IDnext Event. Dit event organiseren SIDN en IDnext op 4 december in Villa Jongerius in Utrecht.

Ver.id is een uniform platform voor het verifiëren van identiteiten, ondertekenen van documenten en authentiseren van klanten. Het platform maakt het mogelijk meerdere digitale portemonnees op een website of online dienst te accepteren. Hierbij maakt het platform gebruik van Intermediary Relying Party Credential Service Provider (IRCS) als tussenpersoon tussen een vertrouwende partij zoals een bedrijf en een aanbieder van een identiteitsportefeuille zoals een overheidsinstantie of bank.

Dutch Blockchain Coalition ontwikkelde het Decentralized Identity Interop Profile. Het speelt hiermee in op de toenemende interesse in Self Sovereign Identity (SSI), waarvoor diverse partijen ideeën en pilots ontwikkelen. De fragmentatie van identiteitssystemen en -ketens zorgt er echter voor dat gedecentraliseerde systemen en -ketens niet altijd met elkaar kunnen communiceren. Decentralized Identity Interop Profile moet hierin verandering brengen.

Truvity biedt een platform dat bestaat uit een API voor het ontwikkelen van producten op basis van het SSI-principe ontwikkelaarsdocumentatie en een demo-omgeving. Op termijn wil de partij het platform uitbreiden met eIDAS 2.0-compatibele identiteitsproducten, waarop bedrijven en individuen met elkaar vertrouwen opbouwen.