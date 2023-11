Amerikaanse tak van Chinese bank getroffen door ransomware

De Amerikaanse divisie van Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), de grootste bank van China, is getroffen door een cyberaanval. Systemen zijn besmet met ransomware, wat de bedrijfsvoering van de Amerikaanse tak van ICBC verstoort.

Het gaat specifiek om ICBC Financial Services. De partij meldt op zijn website op 8 november ransomware te hebben ontdekt op zijn systemen. Dit heeft volgens de financieel dienstverlener 'bepaalde systemen' verstoord. Na ontdekking van de aanval zijn getroffen systemen offline gehaald en geïsoleerd om verdere verspreiding van de ransomware tegen te gaan. Onder meer het e-mailsysteem lijkt te zijn getroffen.

'Activiteiten in andere landen niet getroffen'

De aanval wordt door ICBC Financial Services onderzocht. Het security-incident is daarnaast gemeld bij opsporingsautoriteiten. ICBC Financial Services benadrukt dat de Amerikaanse activiteiten en diens IT-systemen losstaan van het Chinese moederbedrijf en activiteiten in andere landen. Ook de ICBC New York Branch zou niet zijn getroffen.

Diverse experts melden aan Reuters dat de aanval het werk is van Lockbit, een groep die al langer systemen besmet met malware en in veel gevallen ook data steelt van slachtoffers. In veel gevallen plaatst Lockbit slachtoffers op zijn website, om de druk op hen te verhogen. Dit is in het geval van ICBC vooralsnog echter niet gebeurd.