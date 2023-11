Versleutelde e-maildienst Tutanota gaat door als Tuta

De versleutelde e-maildienst Tutanota gaat voortaan door als Tuta. Tutanota, wat Latijns is voor beveiligde boodschap, werd in 2014 gelanceerd. De naam blijkt echter lastig voor veel mensen om te onthouden, aldus Arne Möhle, mede-oprichter van de mailprovider. Vorig jaar werd er gezocht naar een andere naam en beschikbaar domein. Uiteindelijk bleek de Braziliaanse eigenaar van Tuta.com bereid om de domeinnaam over te dragen.

De rebranding nam uiteindelijk een jaar in beslag. Naast een nieuw logo is de webmailclient nu bereikbaar via app.tuta.com. Wanneer wordt geprobeerd om in te loggen via tutanota.com, vindt er automatisch een redirect plaats. Gebruikers die hun inloggegevens in de browser hebben opgeslagen moeten die naar het nieuwe domein overzetten om weer in te kunnen loggen. Het vanuit Duitsland opererende Tuta stelt dat het een 'zero-logging' beleid hanteert.