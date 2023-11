ASN hoeft 'systeemfout' bij verwijderen betaalopdrachten niet te verhelpen

ASN hoeft een 'systeemfout' bij het verwijderen van betaalopdrachten waar een klant over klaagde niet te verhelpen, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De klant had op 14 juni van dit jaar via internetbankieren twee betaalopdrachten klaargezet van elk 2418 euro, met als uitvoerdatum 16 juni. Na het autoriseren van de overboekingen ontdekte de klant dat hij bij één van de overboekingen een foute naam had gebruikt.

Vervolgens verwijderde de klant de overboeking en wilde hij die opnieuw doen. Deze derde opdracht kon niet worden geautoriseerd omdat daarmee de daglimiet van vijfduizend euro werd overschreden. De klant diende daarop een klacht in bij de bank, maar dat leidde niet tot een oplossing, waarop hij de zaak aan het Kifid voorlegde. In zijn vordering wil de klant dat de bank erkent dat het klanten misleidt bij het verwijderen van een betaalopdracht, omdat de overboeking niet daadwerkelijk is verwijderd, de 'systeemfout' wordt verholpen en de bank excuses aanbiedt voor geleden immateriële schade.

ASN stelt in haar verweer dat een klant per dag met zijn digipas een maximaal bedrag kan autoriseren. De daglimiet geldt voor de dag waarop de overboeking wordt geautoriseerd, ook al ligt de uitvoerdatum in de toekomst. Het verbruik van de daglimiet wordt niet ongedaan gemaakt door het verwijderen van een ingeplande betalingsopdracht. Wanneer een klant een betaalopdracht verwijdert houdt dit alleen in dat die niet meer wordt uitgevoerd.

Het is volgens de bank technisch niet mogelijk gemaakt om reeds geautoriseerde bedragen handmatig uit de verbruikte daglimiet te verwijderen. Ook is het vanwege veiligheidsredenen niet mogelijk om de daglimiet telefonisch via een medewerker van de bank te verhogen. Wanneer een klant op een dag betalingen wil doen die hoger zijn dan de daglimiet, moet hij daarom zelf de daglimiet van zijn digipas te verhogen. ASN stelt dat de klant zijn daglimiet had kunnen verhogen of de transactie op 15 of 16 juni had kunnen autoriseren.

"Dat de consument niet zelf zijn daglimiet wenst te verhogen maar wil dat de bank de verwijderde opdracht handmatig uit het systeem verwijdert of dat een medewerker de limiet verhoogt, is onvoldoende om tot het oordeel te komen dat het beleid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is", aldus het Kifid, dat ook meeweegt dat de bank uit veiligheidsoverwegingen deze mogelijkheden niet aanbiedt. Het klachteninstituut verklaart de klachten van de klant ongegrond en wijst de vorderingen af (pdf).