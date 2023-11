Gegevens zeventig miljoen personen gestolen via zerodaylek in MOVEit

Bij de wereldwijde zeroday-aanval die eind mei van dit jaar plaatsvond en gebruikmaakte van een kwetsbaarheid in MOVEit Transfer zijn zo'n 2600 organisaties getroffen en de gegevens van meer dan zeventig miljoen personen gestolen. Dat stelt antivirusbedrijf Emsisoft op basis van datalekmeldingen. De Amerikaanse staat Maine is één van de nieuwste slachtoffers die zich heeft gemeld, en stelt dat criminelen bij de aanval de gegevens van 1,3 miljoen individuen in handen kregen.

MOVEit Transfer is een door softwarebedrijf Progress aangeboden applicatie voor het uitwisselen van bestanden. Allerlei organisaties maken er gebruik van om onder andere vertrouwelijke informatie binnen de organisatie te delen. Een zerodaylek in deze software werd eind mei bij een wereldwijde aanval gebruikt, waarbij criminelen achter de Clop-ransomware toegang tot de MOVEit-servers van duizenden organisaties kregen en daarbij allerlei gegevens buitmaakten.

Op de eigen website publiceert de Clop-groep vervolgens de namen van getroffen organisaties. Als het gevraagde losgeld niet wordt betaald dreigt de groep de gestolen data te publiceren. Progress Software, de ontwikkelaar van MOVEit Transfer, heeft tot nu toe van 23 klanten bericht gehad dat ze door de aanval zijn getroffen. Een aantal van hen wil een schadevergoeding. Daarnaast is Progress onderdeel van 58 massaclaims die zijn aangespannen door personen van wie gegevens bij de zeroday-aanval zijn gestolen.

Nog altijd zijn er organisaties die laten weten getroffen te zijn. De Amerikaanse staat Maine moest bij de eigen procureur-generaal melden dat het ook slachtoffer was geworden. Bij de aanval zijn onder andere rijbewijsnummers en social-securitynummers buitgemaakt. Het gaat om de gegevens van 1,32 miljoen mensen. De meeste organisaties die doelwit van de zeroday-aanval werden bevinden zich in de Verenigde Staten. Het gaat meestal om onderwijsinstellingen, gezondheidsorganisaties en financieel en professioneel dienstverleners.