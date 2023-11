Australische havens meerdere dagen gesloten wegens cyberincident

Verschillende grote Australische havens zijn vanwege een 'cybersecurity incident' meerdere dagen gesloten. Terminalbedrijf DP World, dat terminalhavens in Sydney, Melbourne, Brisbane en Fremantle beheert, ontdekte het incident afgelopen nacht en besloot daarop de havens te sluiten. Details over het incident zijn niet gegeven, behalve dat het de in- en export raakt, omdat vrachtwagens niet meer kunnen laden en lossen.

De Australische National Cyber Security Coordinator Darren Goldiem verwacht dat de verstoring een aantal dagen zal aanhouden en invloed zal hebben op de in- en uitvoer van goederen uit het land, zo meldt The Sydney Morning Herald. Nigel Phair van de Universiteit van New South Wales denkt dat het om een ransomware-aanval gaat.

Het Australische Cyber Security Centre (ACSC) heeft vandaag opnieuw een waarschuwing gegeven voor misbruik van kwetsbaarheden in Citrix NetScaler. Volgens de Australische overheidsdienst zijn er veel kwetsbare NetScaler-systemen en kan dit grote gevolgen voor Australische systemen en netwerken hebben. Een van de kwetsbaarheden waarvoor wordt gewaarschuwd (CVE-2023-4966) is de afgelopen dagen bij ransomware-aanvallen gebruikt.