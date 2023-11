FBI meldt gebruik van 'callback-phishing' bij afpersing en datadiefstallen

Criminelen maken gebruik van 'callback-phishing' om toegang tot de netwerken van organisaties te krijgen en vervolgens grote hoeveelheden data te stelen waarmee de onderneming wordt afgeperst, aldus de FBI (pdf). Bij de aanvallen door de Silent Ransom Group, die ook Luna Moth wordt genoemd, ontvangt een doelwit een e-mail over problemen met zijn account en dat er een opgegeven telefoonnummer moet worden gebeld.

Zodra het doelwit dit telefoonnummer belt geven de criminelen instructies om een legitieme systeembeheertool te downloaden, waarvoor een e-mail met link wordt gestuurd. Via deze beheertool kunnen de criminelen andere legitieme systeembeheertools installeren. Via deze tools worden vervolgens lokale bestanden en data van netwerkschijven gestolen, waarmee het bedrijf in kwestie wordt afgeperst.

De FBI adviseert organisaties om beleid in te stellen van welke applicaties voor remote access zijn toegestaan en op systemen kunnen worden uitgevoerd. Tevens moeten externe remote verbindingen worden gedocumenteerd en gemonitord. In het geval een niet goedgekeurde remote management oplossing op een werkstation wordt gedetecteerd moet dit meteen worden onderzocht.