Zweedse fondsadviseur lekt gegevens 52.000 klanten via Excel-document

De Zweedse fondsadviseur Indecap heeft door het versturen van het verkeerde document de financiële gegevens van 52.000 klanten gelekt. Het bedrijf heeft nu van de Zweedse privacytoezichthouder IMY een boete van omgerekend 43.000 euro ontvangen. Indecap is een financieel dienstverlener en geeft klanten advies over fondsen om in te investeren en biedt daarbij een eigen fondsselectie.

Het bedrijf wilde een pdf-document over de ontwikkeling van het eigen fonds naar klanten sturen, maar een medewerker selecteerde per ongeluk een Excel-document met de persoonlijke gegevens van meer dan 52.000 klanten. Het ging onder meer om de naam van de klant, het burgerservicenummer, de bank, het e-mailadres, de individuele fondsselectie en de meest recente waarde van het bezit van de klant in deze fondsen.

Toen de fout werd ontdekt besloot Indecap het versturen van de e-mail stop te zetten, maar het bericht en Excel-document waren toen al bij 2800 klanten bezorgd. Het bedrijf liet weten dat een menselijke fout de oorzaak was. "Uit ons rapport over datalekken die vorig jaar bij ons zijn gemeld, blijkt dat zes op de tien incidenten wordt veroorzaakt door de menselijke factor. Het onderstreept het belang van het treffen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, juist om het risico op menselijke fouten te beperken", aldus de IMY.

De toezichthouder stelde op basis van onderzoek dat Indecap geen passend beveiligingsniveau had toegepast in relatie tot de risico's van de gegevensverwerking en besloot voor de tekortkomingen een boete van 43.000 euro op te leggen.