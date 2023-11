Gronings ziekenhuis beantwoordt vragen van patiënten met chatbot

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gebruikt een chatbot voor het beantwoorden van vragen van patiënten. De chatbot is ontwikkeld door EPD-leverancier Epic en bevindt zich in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Wanneer een patiënt een vraag stelt komt de chatbot met een antwoordsuggestie. Een zorgverlener krijgt het door de chatbot gemaakte conceptantwoord, controleert het en past het waar nodig nog aan.

Volgens het UMCG zou dit de administratieve druk op artsen, verpleegkundig specialisten en andere zorgverleners kunnen verlagen. Het Groningse ziekenhuis is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis in Europa dat de chatbot daadwerkelijk inzet in het schriftelijk contact met patiënten. Het UMCG benadrukt dat de chatbot geen zelflerend systeem is en er niet wordt geleerd aan de hand van patiëntgegevens.

"De chatbot is geïntegreerd in het EPD, dus de patiëntengegevens blijven veilig binnen het systeem. Ook de leverancier kan er niet bij", zo laat het ziekenhuis verder weten,dat toevoegt dat het systeem geen medisch advies geeft, maar de zorgverlener ondersteunt bij haar taken. In de komende weken en maanden zullen meer Nederlandse ziekenhuizen met een EPD van Epic de chatbot gaan gebruiken.