Brussel bereikt voorlopig akkoord over Europese digitale identiteit

Het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord over de Europese digitale identiteit bereikt. Er volgen nu formele stemmingen over het plan, die voor deze maand, volgende maand en februari volgend jaar gepland staan. Zes maanden nadat het voorstel is aangenomen zal de Europese Commissie de specificaties moeten vrijgeven waar de wallet, gebruikt voor de digitale identiteit, aan moet voldoen.

De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones en 'andere apparaten' moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen, waaronder Amazon, Booking.com en Facebook, zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

Naast de opslag van de digitale identiteit maakt de wallet het ook mogelijk om bankrekeningen te openen, betalingen te verrichten en digitale documenten op te slaan, waaronder rijbewijs, medicijnrecepten, professionele certificeringen en vliegtickets. De Europese Commissie claimt dat het gebruik van de wallet en digitale identiteit vrijwillig zal zijn en gebruikers die er wel gebruik van maken zelf kunnen kiezen welke gegevens ze met een dienst of bedrijf willen delen.

Certificaten

Al lange tijd maakten techbedrijven en beveiligingsexperts zich grote zorgen over een onderdeel van het plan, aangeduid als Artikel 45. Dit artikel verplicht browserleveranciers om Qualified Website Authentication Certificates (QWACs) te accepteren die door Qualified Trusted Service Providers worden uitgegeven. Qualified Trusted Service Providers is een andere naam voor certificaatautoriteiten, de partijen die tls-certificaten uitgeven gebruikt voor identificatie en versleutelde verbindingen tussen websites en bezoekers.

Op dit moment accepteren browsers alleen certificaatautoriteiten die aan verschillende standaarden voldoen. De Europese Commissie wil browserleveranciers kunnen dwingen om Qualified Trusted Service Providers te vertrouwen en aan hun browser toe te voegen, ongeacht of ze aan de eisen voldoen die voor andere certificaatautoriteiten gelden. Daarnaast hebben browserleveranciers geen mogelijkheid om Qualified Trusted Service Providers die zich misdragen uit de browser te verwijderen.

Slechts een aantal dagen voordat het voorlopig akkoord werd bereikt is de tekst van Artikel 45 aangepast, waardoor browsers de vrijheid houden om domeinauthenticatie en versleuteling van webverkeer te beschermen. "Dit houdt in dat browsers een manier hebben om te voorkomen dat QWACs encryptie ondermijnen, door ze van TLS te scheiden", zo stelt digitale rechtenbeweging epicenter.works. "We kunnen dus verwachten dat browsers zoals Mozilla het ondermijnen van de vertrouwensarchitectuur van het web zullen tegengaan. Voor anderen zoals Microsoft zijn we minder hoopvol."

De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement stemt eind november over het overeengekomen voorstel. Volgende maand zal de Europese Raad dit doen, gevolgd door een plenaire stemming in het Europees Parlement in februari volgend jaar.