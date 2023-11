Brit die slachtoffers via vervalste screenshots oplichtte krijgt 30 maanden cel

Een 27-jarige Britse man die slachtoffers door middel van vervalste screenshots van bankrekeningen oplichtte is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden. De man benaderde van 2019 tot en met 2021 tientallen vrouwen op social media, waaronder Instagram, Snapchat en Tinder. Hij beloofde ze geld in ruil voor naaktfoto's. Daarbij liet hij een vervalst screenshot van zijn bankrekening zien, waardoor het leek alsof de man zeer vermogend was.

Slachtoffers werden echter nooit betaald. Om slachtoffers zover te krijgen dat ze afbeeldingen verstuurden liet de man ook vervalste screenshots van banktransacties zien. Volgens de Britse politie zijn zeker achttien mensen door de man opgelicht, waaronder vier minderjarigen. Bij het onderzoek naar de verdachte wisten agenten onder andere chatlogs van iMessage te verkrijgen.