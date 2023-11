E-maildienst Tuta ontkent honeypot voor inlichtingendiensten te zijn

Versleutelde e-maildienst Tuta, dat eerder nog bekendstond als Tutanota, ontkent een honeypot voor inlichtingendiensten uit de Five Eyes-landen te zijn, zoals een voormalige Canadese inlichtingenfunctionaris beweert. De man staat in Canada terecht voor het lekken van vertrouwelijke informatie. Hij zou informatie verkregen door de Canadese inlichtingendiensten, alsmede die uit de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk, hebben verkocht aan criminelen.

Een evenknie bij een buitenlandse inlichtingendienst zou de functionaris in 2014 hebben ingelicht over het plan om door middel van het opzetten van een versleutelde e-maildienst met de naam Tutanota inlichtingen over criminelen te verzamelen. Het idee was dat criminelen de dienst zouden gebruiken en diensten dan met alle berichten konden meelezen. Op deze manier zou Tutanota dan als honeypot fungeren.

In een verklaring laat Tuta weten dat de getuigenis van de inlichtingenfunctionaris volledig verzonnen is. "Deze beschuldigingen tegen Tuta zijn vals. Tutanota is nooit en zal nooit een dekmantel voor inlichtingendiensten zijn. Dit is in strijd met onze missie als privacybeschermende organisatie." De e-maildienst noemt het met name gevaarlijk dat dergelijke beschuldigingen de geloofwaardigheid van het bedrijf in twijfel trekken.

"Het is niet acceptabel dat deze vermeende crimineel zonder enig bewijs te geven dat we hebben deelgenomen aan het gedrag in zijn verklaring, Tutanota voor de bus kan gooien, en ook zonder te laten weten welke 'buitenlandse inlichtingendienst' deze informatie heeft gegeven." Tuta spreekt dan ook van lasterlijke uitspraken.