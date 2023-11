Back-updienst doet onderzoek naar 'oververhitte' harde schijven

Vanwege de warme zomer dit jaar doet backup-dienst Backblaze onderzoek naar 'oververhitte' harde schijven en de prestaties hiervan. Elk kwartaal presenteert het bedrijf een overzicht van de 260.000 harde schijven waar het de data van klanten opslaat en de uitval hiervan. In het derde kwartaal zijn voor het eerst 22TB-schijven in het overzicht verschenen.

Er is ook nog een andere ontwikkeling. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA verklaarde de zomer van dit jaar de warmste zomer ooit gemeten. Ook Backblaze kreeg daarmee te maken, aldus het bedrijf. Het is algemeen bekend dat warmte een negatief effect op harde schijven kan hebben. Afgelopen zomer kreeg de back-updienst meer temperatuurwaarschuwingen. Bij het onderzoek naar deze waarschuwingen werden 354 harde schijven ontdekt die meer dan een dag warmer waren geworden dan de maximale temperatuur die door de fabrikant wordt aangeraden.

Voor de meeste harde schijven is de maximale temperatuur 60 graden, behalve voor 12TB-, 14TB- en 16TB-schijven van Toshiba, waar de grens op 55 graden is vastgesteld. Van de 354 'oververhitte' harde schijven gingen ging er twee stuk. De overige 352 zijn nog steeds operationeel. "Hoewel temperatuurverschillen onderdeel zijn van het beheer van datacenters en temperatuurwaarschuwingen zoals deze niet ongehoord zijn, kijken we naar de hoofdoorzaak om op de onvermijdelijke steeds warmere zomers voorbereid te zijn", zegt Andy Klein van Backblaze.

De back-updienst gaat nu apart bijhouden hoe de 352 'Hot Drives' presteren en of de tijdelijke overschrijding van de maximale toegestane temperatuur effect op de uitval heeft. Backblaze erkent dat het aantal Hot Drives beperkt is, maar het wel enig inzicht kan geven of hoge temperaturen ervoor zorgen dat een harde schijf vaker uitvalt. Net als bij vorige overzichten kregen schijven van Seagate verhoudingsgewijs met de meeste uitval te maken.