Microsoft verhelpt drie actief aangevallen zerodaylekken in Windows

Tijdens de patchdinsdag van november heeft Microsoft in totaal 63 kwetsbaarheden verholpen, waaronder drie zerodaylekken. Via de drie kwetsbaarheden kan een aanvaller die al toegang tot het systeem heeft zijn rechten verhogen of Microsofts SmartScreen-beveiligingsmaatregel omzeilen. Details over de aanvallen zijn niet door Microsoft gegeven.

Twee kwetsbaarheden in de Windows DWM Core Library (CVE-2023-36033) en Windows Cloud Files Mini Filter Driver (CVE-2023-36036) maken het mogelijk voor een aanvaller die toegang tot het systeem heeft om SYSTEM-rechten te krijgen. Via CVE-2023-36025 is het mogelijk om SmartScreen te omzeilen.

SmartScreen is een beveiligingsmaatregel van Windows die gebruikers een waarschuwing toont bij het openen van bestanden afkomstig van internet. Via de kwetsbaarheid is het mogelijk om ervoor te zorgen dat er geen waarschuwingen worden getoond. Het afgelopen jaar zijn SmartScrreen-kwetsbaarheden onder andere bij ransomware-aanvallen gebruikt. De Windows-updates zullen op de meeste systemen automatisch worden geïnstalleerd.