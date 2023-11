Zeshonderdduizend WordPress-sites kwetsbaar door lek in plug-in

Zeshonderdduizend WordPress-sites zijn kwetsbaar door een beveiligingslek in de plug-in WP Fastest Cache. De ontwikkelaar heeft twee dagen geleden een beveiligingsupdate uitgebracht, maar die is door het grootste deel van de sites nog niet geïnstalleerd. WP Fastest Cache is een plug-in die ervoor moet zorgen dat WordPress-sites sneller worden geladen. Het is op meer dan één miljoen websites geïnstalleerd.

Een kwetsbaarheid (CVE-2023-6063) in de plug-in zorgt ervoor dat een ongeauthenticeerde aanvaller door middel van SQL-injection de volledige inhoud van de database kan uitlezen, zo meldt WPScan. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 8.6. De ontwikkelaar kwam twee dagen geleden met versie 1.2.2 waarin het probleem is verholpen, maar uit cijfers van WordPress.org blijkt dat vierhonderdduizend sites de update hebben geïnstalleerd en dus nog zeshonderdduizend websites kwetsbaar zijn.