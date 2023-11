Amerikaanse overheid nog altijd grootste financier van Tor Project

De Amerikaanse overheid is nog altijd de grootste financier van het Tor Project, de organisatie achter het Tor-netwerk waar dagelijks miljoenen mensen gebruik van maken om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken. Als non-profitorganisatie is het Tor Project volledig afhankelijk van giften.

Al jaren is de Amerikaanse overheid de grootste sponsor van het Tor Project. De organisatie wil dit afbouwen, maar dat is in het boekjaar 2021-2022 niet gelukt, zo blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers. Van de in totaal 6 miljoen dollar aan giften die het Tor Project in deze periode ontving was bijna 54 procent afkomstig van de Amerikaanse overheid. Een toename ten opzichte van het vorige boekjaar, toen het nog om 38 procent ging. Volgens de organisatie zorgt de timing van projecten en contracten ervoor dat dit percentage steeds verschillend is, maar dat de trend nog altijd dalende is.

Het Tor Project zegt een hoop vragen te krijgen over hoe de Amerikaanse overheid de organisatie financiert. Het wil dit naar eigen zeggen dan ook zo duidelijk mogelijk maken. Zo is 2,2 miljoen van de in totaal 3,2 miljoen dollar die de Amerikaans overheid doneerde afkomstig van het Amerikaanse ministerie van Democratie, Mensenrechten en Arbeid. Het geld werd gebruikt om mensenrechtenactivisten via Tor lokale censuur te laten omzeilen. Ook werd het geld gebruikt om het Tor-netwerk betrouwbaarder te maken voor gebruikers in 'internet-repressieve' plekken, aldus de uitleg.

De ruim 600.000 dollar van het Amerikaanse Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) werd gebruikt communicatie te obfusceren op netwerken waarbij een aanvaller volledige controle over het gehele netwerk heeft, door de communicatie in het verkeer van populaire applicaties te verbergen. Naast de 3,2 miljoen van de Amerikaanse overheid ontving het Tor Project 1,7 miljoen dollar van individuele donateurs, die daarmee voor bijna 29 procent van de inkomsten verantwoordelijk waren. De totale uitgaven bedroegen in het boekjaar 2021-2022 bijna vijf miljoen dollar, waarvan het grootste deel naar 'program services' ging, zoals salarissen en it-kosten.