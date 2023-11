Google: overheidsinstanties aangevallen via zerodaylek in Zimbra

Overheidsinstanties in Griekenland, Tunesië, Moldavië, Vietnam en Pakistan zijn eerder dit jaar aangevallen via een zerodaylek in Zimbra, zo meldt Google. De aanvallen werden uitgevoerd door vier verschillende groepen. Twee daarvan kregen informatie over het lek in handen nadat Zimbra de update voor de kwetsbaarheid op GitHub had geplaatst, maar de patch nog niet voor gebruikers beschikbaar had gesteld.

Zimbra is een collaborative software suite die onder andere mailserversoftware en een webmailclient bevat. De software zou door meer dan 200.000 organisaties wereldwijd worden gebruikt. In juli van dit jaar waarschuwde Google voor een zerodaylek in de software, aangeduid als CVE-2023-37580. Het gaat om een cross-site scripting (XSS) kwetsbaarheid, waardoor aanvallers e-mails van gebruikers kunnen stelen, alsmede een forward kunnen instellen om automatisch nieuwe inkomende mail door te sturen, als slachtoffers op een malafide link klikken.

De eerste zeroday-aanval was gericht tegen een Griekse overheidsinstantie en werd op 29 juni door Google ontdekt en aan Zimbra gerapporteerd. Op 5 juli publiceerde Zimbra een update op GitHub, maar de patch werd pas op 25 juli officieel uitgebracht. Wel kwam het bedrijf op 13 juli met een advisory waarin het een tijdelijke oplossing bood. Op 11 en 20 juli maakten twee andere groepen misbruik van het zerodaylek. Vervolgens zag Google op 25 augustus, nadat de patch was uitgerold, een vierde groep het lek misbruiken.