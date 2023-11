Medisch transcriptiebedrijf lekt gegevens van negen miljoen patiënten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Voorkomen dat bedrijven in Nederland het slachtoffer worden van cybercrime. Dat is jouw missie als relatiemanager. Of het nu een multinational is, een zzp’er of het accountantskantoor om de hoek, jij helpt mee om deze ondernemingen weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. Wil je werken aan het cyberweerbaar maken van Nederland? Wij kunnen je hulp goed gebruiken!