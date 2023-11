Gemeente Voorschoten krijgt boete voor bewaren afvalgegevens inwoners

De gemeente Voorschoten heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens een AVG-boete van 30.000 euro gekregen wegens het te lang bewaren van afvalgegevens van inwoners en het niet volledig informeren hierover. Een aantal jaren geleden besloot Voorschoten de kliko's van huizen te vervangen door nieuwe containers met een chip. Daarnaast kwamen voor de bovengrondse gezamenlijke containers ondergrondse containers in de plaats, die alleen met een token zijn te open.

Per ondergrondse container kan worden bepaald welke tokens toegang tot de container hebben. Inwoners kunnen met hun token vijf keer per dag een container openen, daarna wordt toegang tot de container geweigerd. Nadat de container is geopend met een token, slaat de gemeente gegevens op in een it-systeem van de gemeente.

Het gaat om tokennummer, adresgegevens, datum en tijd van de storting, locatiegegevens en type afval. Deze gegevens werden gedurende vijf jaren bewaard in het systeem. De bewoners van de hoogbouw zijn per brief geïnformeerd over de nieuwe containers met token, maar in de brief is niet vermeld welke persoonsgegevens met de token zouden worden verwerkt, welk doel die verwerking heeft en wat de grondslag daarvoor is.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag de gemeente dergelijke gegevens opslaan, maar gebeurde dat in het geval van Voorschoten te lang. "Van kliko’s zo lang deze in gebruik zijn en van de tokens 5 jaar. Dat is veel langer dan noodzakelijk om te controleren of een huishouden over de toegestane hoeveelheid gaat", aldus de toezichthouder. Die ook het niet goed informeren van inwoners hekelde.

Met de werkwijze heeft de gemeente Voorschoten de AVG overtreden, aldus de AP. De gemeente Voorschoten vindt de bestuurlijke boete onterecht, onder andere omdat het persoonsgegevens met een tamelijk laag risicogehalte betreft. De toezichthouder stelt daarop dat het wél aanleiding ziet om gebruik te maken van haar bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

De AP besloot wel de boete, vanwege de geringe ernst van de overtredingen en de omstandigheden waaronder die zijn gepleegd, te verlagen van 120.000 euro naar 30.000 euro. De gemeente Voorschoten kan bezwaar maken tegen de boete. Beide overtredingen zijn inmiddels door Voorschoten beëindigd. De gemeente heeft de bewaartermijn teruggebracht tot veertien dagen. En de inwoners hebben een nieuwe brief ontvangen, die de gemeente eerst aan de AP heeft voorgelegd.