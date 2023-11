Google schakelt volgend jaar Manifest V2-extensies uit bij Chrome-gebruikers

Google begint volgend jaar met het uitschakelen van Manifest V2-extensies bij Chrome-gebruikers en de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is bang dat dit gevolgen voor adblockers gaat hebben. De manier waarop extensies binnen Chrome mogen werken staat beschreven in een manifest. Google is nu bezig om ervoor te zorgen dat alle browser-extensies gebruik gaan maken van Manifest V3 en wil volgend jaar beginnen met het uitschakelen van extensies gebaseerd op Manifest V2.

Eén van de aanpassingen in Manifest V3 betreft het grotendeels uitfaseren van de webRequest API. Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Verschillende partijen hebben al geklaagd dat adblockers met de komst van Manifest V3 minder effectief worden. Google heeft in Manifest V3 namelijk een andere API voor adblockers bedacht met de naam declarativeNetRequest (DNR). Die zou echter de mogelijkheden van adblockers beperken door een limiet te stellen aan het aantal regels alsmede het aantal beschikbare filters en acties van een extensie.

Dit zorgde voor felle kritiek van extensie-ontwikkelaars en Google besloot daarop de uitfasering van Manifest V2-extensies tijdelijk uit te stellen en aanpassingen aan Manifest V3 door te voeren. Het is echter de vraag of deze aanpassingen voldoende zijn. Zo laat Andrey Meshkov, CTO van adblocker AdGuard, tegenover The Verge weten dat de aanpassingen ervoor moeten zorgen dat adblockers gebaseerd op Manifest V3 "bijna dezelfde" kwaliteit zouden moeten bieden als bij V2 het geval is.

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is minder hoopvol. "Dit zijn behulpzame aanpassingen, maar zijn tweaks aan een al bij ontwerp beperkt systeem", zegt Alexei Miagkov. "Het grootste probleem blijft hetzelfde: als extensies niet kunnen innoveren verliezen gebruikers en winnen trackers. We zijn nu allemaal afhankelijk van Google om de API te blijven ontwikkelen om adverteerders en trackers bij te houden."

Google begint volgend jaar juni met het uitschakelen van V2-extensies bij gebruikers die met een testversie van de browser werken. Ook zullen V2-extensies in de Chrome Web Store dan hun "Featured badge" verliezen. Chrome roept extensie-ontwikkelaars op om ervoor te zorgen dat hun extensies voor juni volgend jaar juni naar V3 zijn gemigreerd.