FTC wil gebruik van gekloonde stemmen door criminelen voorkomen

De Amerikaanse toezichthouder FTC zoekt oplossingen die moeten voorkomen dat criminelen gebruikmaken van door AI gekloonde stemmen voor het oplichten van mensen. Volgens de FTC is de technologie voor het klonen van stemmen de afgelopen jaren een stuk geavanceerder geworden. Dat maakt het ook eenvoudiger voor oplichters om zich als familie, vrienden of bedrijfsdirectie voor te doen en zo mensen op te lichten.

Eerder dit jaar kwam de FTC al met een waarschuwing voor 'voice cloning', waarbij criminelen zich als een bekende voordoen en stellen dat het slachtoffer snel geld moet overmaken. Om te voorkomen dat dergelijke fraude gemeengoed wordt heeft de Amerikaanse toezichthouder een wedstrijd georganiseerd. Zo wordt er gezocht naar oplossingen die moeten voorkomen dat iemand zich met een gekloonde stem kan authenticeren, of dat gekloonde stemmen in real-time kunnen worden gemonitord of gedetecteerd.

Verder wordt er gezocht naar oplossingen die aan de hand van opgenomen audio kunnen vaststellen dat het om een gekloonde stem ging. De oplossingen zijn bedoeld voor bedrijven en ontwikkelaars die diensten of producten aanbieden waarmee het klonen van stemmen mogelijk is, zodat er vervolgens maatregelen kunnen worden getroffen om misbruik tegen te gaan of detecteren.

"We zullen elke tool mogelijk inzetten om te voorkomen dat het publiek wordt getroffen door het misbruik van technologie voor het klonen van stemmen", zegt Samuel Levine van de FTC. "We willen schade voorkomen voordat het algemeen beschikbaar komt, en de wet kunnen handhaven wanneer dit het geval is." Geinteresseerden kunnen in de eerste twee weken van januari hun ideeën inzenden. De winnaar ontvangt een prijs van 25.000 dollar.

De Fraudehelpdesk waarschuwde afgelopen augustus tegenover het AD dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze vorm van oplichting in Nederland voet aan de grond krijgt. "Zo gaat het altijd met nieuwe vormen van oplichting. Het start elders, en dan waait het langzaam maar zeker onze kant op. Dat is zorgwekkend, want zo wordt het nog moeilijker om te onderscheiden wat nu echt of nep is. We houden ons hart vast voor wat er komen gaat."