Belgische bankenkoepel: niet internetbankieren via openbaar wifi-netwerk

Klanten van Belgische banken moeten niet via een openbaar wifi-netwerk internetbankieren, zo stelt de Belgische bankenkoepel Febelfin. "Als je internetbankiert, dan doe je dat best altijd via een veilig en beschermd netwerk, en niet via een openbaar wifinetwerk", zegt Isabelle Marchand van Febelfin tegenover VRT NWS. "Typ ook altijd de URL van de bank in je browser, ga nooit via een link in een mail of een bericht, of via de zoekfunctie." Ook via de eigen website geeft Febelfin een zelfde advies: "Doe nooit betalingen via een onbeveiligd wifi-netwerk." Waarom dit niet zou moeten worden gedaan laat de bankenkoepel niet weten.

Ongeveer acht procent van de Belgen maakt geen gebruik van internetbankieren. "De schrik dat het niet veilig is, zit er nog altijd goed in bij sommige mensen. Maar het ontbreekt een deel van de bevolking vooral nog aan middelen om aan online banking te doen. Niet iedereen heeft een pc of een smartphone of een internetverbinding. Dat in combinatie met te weinig digitale kennis en vaardigheden, zorgt ervoor dat zij dat nog niet doen", zegt Marchand.

Daarnaast zijn er ook mensen die de voorkeur aan fysiek bankieren in een bankkantoor geven. De Belgische banksector heeft met de universele bankdienst (UBD) specifieke diensten uitgewerkt voor de niet- of minder digitaal vaardige groep klanten. "De bedoeling is om tegemoet te komen aan de groep klanten die geen of weinig beroep (kunnen) doen op digitale kanalen voor het regelen van geldzaken", laat Febelfin weten. Het jaarlijks tarief van de UBD varieert tussen 39 en 60 euro.