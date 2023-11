Duitse overheid start landelijke campagne voor eigen it-veiligheidslabel

De Duitse overheid is een landelijke reclamecampagne voor het eigen it-veiligheidslabel gestart. Het digitaal beveiligingslabel moet consumenten op transparante wijze duidelijk maken over welke beveiligingseigenschappen een apparaat beschikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als updates en gebruikte authenticatie. Op basis hiervan zou dan de aankoop kunnen worden beslist, zo denkt het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

"Zonder verder onderzoek is het vaak niet mogelijk om te zien of en hoe apparaten en diensten beschermd kunnen worden tegen aanvallers en waar potentiële kwetsbaarheden liggen. Het is daarom des te belangrijker dat fabrikanten hun veiligheidsmaatregelen transparant maken", aldus het BSI. Het label is voorzien van een qr-code waarmee meer informatie is op vragen. Inmiddels zijn er meerdere mailproviders en routers van het label voorzien. Ook de Mi 360 huisbeveiligingscamera 2k en Mi Robotstofzuiger hebben het label ontvangen.