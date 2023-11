Firefox laat gebruikers signaal naar websites sturen om geen data te delen

Firefox is van een nieuwe optie voorzien waarmee gebruikers een signaal naar websites kunnen sturen om geen gebruikersdata te delen of verkopen aan derde partijen. Daarnaast blokkeert de browser nu bij Duitse gebruikers cookiebanners en stript trackingparameters in URL's. Verder is voor alle gebruikers de bescherming tegen fingerprinting verbeterd.

Met de lancering van Firefox 120 ondersteunt de browser nu een voorgestelde standaard genaamd Global Privacy Control (GPC). Via deze optie kunnen gebruikers aan websites aangeven dat ze niet willen dat hun data wordt gedeeld en verkocht aan derden. In sommige jurisdicties, zoals in de Amerikaanse staat Californië, wordt Global Privacy Control als een juridisch handhaafbare methode gezien waarmee consumenten zich voor gerichte advertenties kunnen afmelden of websites kunnen verzoeken om de verkoop of het delen van hun persoonlijke data te beperken.

"Zonder GPC worden gebruikers gedwongen om herhaaldelijk hun bezwaar tegen tracking duidelijk te maken, wat kan leiden tot toestemmingsmoeheid, zelfs in gebieden waar gebruikers basale rechten rond hun data hebben", aldus Mozilla. "Zodra verzameld hebben de meeste mensen geen idee hoe data wordt opgeslagen, gedeeld of zelfs verkocht. GPC moet het eenvoudiger voor mensen maken om hun privacyvoorkeuren te communiceren en rechten uit te oefenen." Gebruikers moet GPC wel zelf binnen de browser inschakelen.

Cookiebanners

Een andere nieuwe feature in Firefox is het blokkeren van cookiebanners bij Duitse gebruikers. Firefox zal bij onze Oosterburen nu in alle privévensters standaard cookies weigeren en automatisch de 'irritante' cookiemeldingen bij websites sluiten. Verder staat voor Duitse gebruikers nu ook standaard in privévensters URL Tracking Protection ingeschakeld, waarbij Firefox trackingparameters in URL's stript. Wanneer de features in andere landen beschikbaar komen is nog niet bekend. Updaten naar de nieuwste Firefox-versie kan via de automatische updatefunctie en Mozilla.org