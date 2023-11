Minister: bestuurder moet altijd toestemming geven voor delen voertuigdata

Bestuurders moeten altijd aan derden toestemming geven voordat die hun voertuigdata mogen gebruiken. Alleen in het geval van uitzonderingen, zoals beschreven door de AVG, kan hiervan worden afgeweken. Dit geldt voor zowel publieke als private organisaties, zo laat demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De minister merkt op dat het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in voertuigen de laatste jaren sterk is toegenomen. Daarbij zijn deze systemen vaak verbonden met internet en vormt data de basis voor de bijbehorende diensten. "Auto’s genereren, verzamelen en delen tegenwoordig grote hoeveelheden data. De verwachting is dat 30-50 procent van het Nederlandse wagenpark in 2030 verbonden zal zijn met het internet. Voertuigen jonger dan vijf jaar zullen dan allemaal verbonden zijn", aldus Harbers (pdf).

De data die auto's genereren bieden allerlei mogelijkheden, gaat de bewindsman verder. Omdat voertuigdata volgens de Europese privacytoezichthouders veelal als persoonsgegevens worden beschouwd, is de AVG en de e-privacyrichtlijn van toepassing. Ondanks deze kaders is er aanvullende sectorspecifieke regelgeving nodig voor toegang tot en delen van voertuigdata, merkt de minister op.

In Europees verband heeft Nederland heet uitgangspunt dat de bestuurder zeggenschap heeft over zijn data. Pas als de bestuurder derde partijen toestemming geeft mogen die de voertuigdata gebruiken. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar de mogelijkheid wat betreft toegang tot en gebruik van voertuigdata, 'die recht doet aan de rechten en plichten van alle betrokken partijen', laat Harbers weten.

Zo vindt de bewindsman dat voertuigfabrikanten in staat moeten zijn hun verantwoordelijkheid te kunnen vervullen voor het veilig functioneren van het voertuig. "Tegelijkertijd is het onwenselijk dat de voertuigeigenaar of -gebruiker afhankelijk is van de voertuigfabrikant voor toegang tot haar voertuigdata om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten."

Offensieve cyberstrategie

Verder stelt Harbers dat een aanzienlijk deel van de voertuigen uit landen komt met een offensieve cyberstrategie. "Dat brengt risico’s zoals spionage met zich mee, waar Nederland in EU-verband extra aandacht voor vraagt. Privacy en security zijn daarom essentiële randvoorwaarden. Nederland zal zich dan ook inzetten om de impact van wetgeving en technologische ontwikkelingen uit voertuigproducerende landen op voertuigdata te onderzoeken." Inmiddels zijn verschillende ministeries bezig om te kijken hoe ze hier kennis over kunnen opdoen en moeten handelen.