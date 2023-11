Tientallen malafide webwinkels bieden iDeal als betaalmiddel, zo meldt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Van de 61 'nepshops' waar de politie laatst voor waarschuwde kon er bij 35 met iDeal worden betaald. "Dat is een probleem, want iDeal heeft een betrouwbaar imago. Betaal je daarmee, dan ben je in principe je geld kwijt", zegt Peter Kulche van de Consumentenbond.

Criminelen adverteren de malafide webshops op Facebook en Instagram en schermen met grote kortingen. Van de malafide webwinkels die iDeal als betaaloptie hadden ging het bijna alleen om iDeal-betalingen via betaalplatform Stripe. Dat is een Amerikaans bedrijf met een Europese vestiging. De Consumentenbond informeerde iDeal-eigenaar Currence, maar dat vindt dat Stripe verantwoordelijk is voor het weren van fraudeurs uit het betaalsysteem.

"Een gevalletje kastje-muur, zo lijkt het. Ondertussen worden dagelijks waarschijnlijk tientallen, honderden, consumenten opgelicht", merkt Kulche op. De Consumentenbond vindt dat Currence de druk op Stripe moet opvoeren en scherpere afspraken moet maken over het tegengaan van misbruik van iDeal.