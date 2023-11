Politie stuurt waarschuwingsbrieven en houdt stopgesprekken met katvangers

De politie heeft de afgelopen week waarschuwingsbrieven gestuurd en stopgesprekken gehouden met tientallen personen die worden verdacht dat ze als katvanger hebben geopereerd. De verdachten kunnen in verband worden gebracht met in totaal 155 slachtoffers die bij elkaar opgeteld voor meer dan dertigduizend euro werden bestolen. Katvangers stellen hun bankrekeningen ter beschikking aan criminelen.

Criminelen maken geld dat door middel van bankhelpdeskfraude, phishing of andere vormen van cybercrime is gestolen over naar deze rekeningen en nemen het dan op. "Daardoor blijven verdachten van de oplichting vaak buiten beeld. Geldezels zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij hiermee strafbaar zijn, laat staan dat ze de gevolgen kunnen overzien, zoals het niet kunnen openen van een bankrekening of afsluiten van een hypotheek", aldus de politie.

Eerder stelde Europol dat katvangers een belangrijke schakel zijn in het witwassen van geld dat door cybercriminelen wordt gestolen. "Vaak zien we dat jongeren geronseld worden of dat er bewust kwetsbare mensen benaderd worden, bijvoorbeeld mensen in geldnood. Een (enkel) strafrechtelijke vervolging kan daarmee soms tot nog meer problemen leiden", zo laat de politie verder weten.

De politie hoorde afgelopen week 28 verdachten, hield dertig stopgesprekken en verstuurde negentig waarschuwingsbrieven. De personen met wie een stopgesprek werd gevoerd hebben tot het einde van dit jaar om de schadebedragen van hun slachtoffers te vergoeden. Voldoen ze hier niet aan, dan komt er alsnog voor hen een strafrechtelijk vervolg.