Nederlandse leerlingen scoren net voldoende voor digitale geletterdheid

Leerlingen in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs scoren net voldoende voor digitale geletterdheid, zo blijkt uit de Monitor basisvaardigheden funderend onderwijs 2023 (pdf). De basisvaardigheden bestaan uit taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. De overheid wil deze vaardigheden de komende jaren verbeteren. "Dat is nodig, want te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs onvoldoende geletterd en gecijferd. Ook de prestaties van leerlingen op het gebied van burgerschap en digitale geletterdheid kunnen en moeten beter", zegt demissionair minister Mariëlle Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Bij digitale geletterdheid gaat het om kennis verkrijgen over digitale technologie, het omgaan met digitale technologie, het kritisch en (zelf)bewust gebruiken van de mogelijkheden van digitale technologie en het inschatten van kansen en risico’s die het gebruik van digitale technologie met zich meebrengt. "Voor de basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid zijn geen meetinstrumenten beschikbaar die op grote schaal worden toegepast. Daarbij geldt ook dat de kerndoelen voor wat een leerling precies moet kennen en kunnen op deze twee vlakken nog in ontwikkeling zijn", zegt minister Paul (pdf).

Op het vlak van digitale geletterdheid is de laatste internationale meting de International Computer and Information Literacy Study (ICILS), die van 2013 dateert. Nederlandse leerlingen presteerden in deze studie boven het internationaal gemiddelde. "Maar dat neemt niet weg dat veel leerlingen – ruim een kwart - bij deze meting het basisniveau niet behaalde", merkt Paul op. Volgens de minister lopen deze leerlingen het risico om het funderend onderwijs onvoldoende digitaal geletterd te verlaten.

Naast de ICILS van 2013 zijn er twee andere initiatieven die een meer actueel beeld van de digitale geletterdheid van leerlingen geven. Het gaat om MYRA, een monitor ontwikkeld door Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad en de Monitor Digitale Geletterdheid: een quick scan onder leraren in opdracht van ECP. Uit de Monitor Digitale Geletterdheid blijkt dat po-leraren hun leerlingen het rapportcijfer 6 geven voor digitale geletterdheid. Vo-leraren geven hun leerlingen gemiddeld een 5,5.

Beperkte aandacht

Er wordt slechts in beperkte mate aandacht besteed aan ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid en zelden tot nooit aan computationeel denken, zo blijkt uit de monitor. In het basisonderwijs geeft 45 procent van de leraren aan geen gebruik te maken van leerlijnen om de ontwikkeling van digitale geletterdheid van leerlingen te bevorderen, in het voortgezet onderwijs is dit in 58 procent van de gevallen zo.

De komende periode zal de digitale geletterdheid van leerlingen beter in beeld gebracht worden. Zo voert de inspectie een peilingsonderzoek uit onder groep acht leerlingen in het basisonderwijs dat in 2024 verschijnt. In het schooljaar 2025/2026 staat een vergelijkbaar onderzoek gepland voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast doet Nederland mee aan de 2023-editie van het ICILS, waarvan de resultaten volgend jaar verschijnen.