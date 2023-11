NCTV: bijna helft Nederlanders maakt zich zorgen over cyberdreigingen

Tevens vindt 41 procent van de ondervraagden dat de overheid te weinig doet om cyberdreigingen tegen te gaan.

Dat constante kijken naar de overheid voor oplossingen... Doe zelf iets! Besteed een verloren uurtje aan wat surfen op internet hoe je jezelf kunt beschermen/ voorbereiden. Wat je wel en niet moet delen in formulieren die om je naam, woonplaats, adresgegevens, telefoonnummer en geboortejaar vragen. Hoe al die leuke (social media) apps inbreuk maken op je privacy. Hoe wat standaard materialen in huis zaken al wat makkelijker maken bij problemen, zoals 20 liter flessenwater per persoon, extra medicijnen, blikvoedsel, een radiootje, een lijstje met telefoonnummers en radiofrequenties, cash, kopieën van je legitimatie etc. Echt, het is niet moeilijk, maar doe er wel zelf wat aan in plaats van in de afwachtstand te gaan. Assertief en proactief gedrag, en niet denken dat als de shit de fan raakt, dat iedereen in de rij staat om jou te helpen. Dat is namelijk niet zo.