Marechaussee houdt tiener aan voor verkoop valse id-bewijzen via social media

De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen dinsdag een 19-jarige man aangehouden op verdenking van het op grote schaal vervaardigen en verkopen van valse identiteitsbewijzen via social media. De verdachte zou hiermee honderden personen, veelal minderjarigen, hebben voorzien van een id-bewijs om daarmee onder andere diensten en goederen te kopen waarvoor de minimum leeftijd 18 jaar is.

De Marechaussee startte een onderzoek nadat het expertisecentrum identiteitsfraude en documenten (ECID) meerdere valse identiteitsbewijzen had ontvangen die op een zelfde manier gemaakt en verstrekt leken te zijn. Het onderzoek leidde naar een verdachte, die mogelijk de identiteitsbewijzen maakte en aanbood via social media. De id-bewijzen zouden door afnemers zijn gebruikt voor onder andere de aanschaf van alcohol of het toegang verkrijgen tot evenementen.

Bij de aanhouding van de verdachte afgelopen dinsdag vonden ook doorzoekingen plaats in panden in Arnhem en Deventer. Daar werden tientallen valse id-bewijzen aangetroffen en apparatuur om deze identiteitsbewijzen te maken. Het onderzoek loopt nog.