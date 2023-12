Datalekzoekmachine Have I Been Pwned bestaat 10 jaar: 12,8 miljard 'pwned' accounts

Precies tien jaar geleden lanceerde de Australische beveiligingsonderzoeker Troy Hunt de zoekmachine Have I Been Pwned, waarmee gebruikers kunnen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Sindsdien bevat de zoekmachine e-mailadressen van 12,8 miljard 'pwned' accounts, afkomstig van 731 gecompromitteerde websites en verzamelde datasets. Hunt ontvangt e-mailadressen en wachtwoordhashes die bij deze websites zijn gestolen en voegt die toe aan zijn zoekmachine.

Deze gegevens worden soms ook door opsporingsdiensten verstrekt, die slachtoffers van datalekken naar de zoekmachine verwijzen. Recentelijk deed de FBI dit met gegevens van slachtoffers van de Genesis Market, een online marktplaats die op grote schaal in gestolen persoonsgegevens handelde. Het Nederlandse Openbaar Ministerie wilde dit niet doen en besloot een eigen online check te maken waarmee mensen kunnen kijken of ze van de Genesis Market slachtoffer zijn geworden.

"Internationaal wordt bij dit soort datadiefstallen standaard doorverwezen naar de website Have I Been Pwnd. Dat is een private Australische website waar de FBI ook in dit onderzoek hun onderzoeksdata aan heeft verstrekt. Wij hebben ervoor gekozen om zelf de regie te houden", zo stelde Ruben van Well, teamleider van het cybercrimeteam van de politie Rotterdam, eerder dit jaar. De Nederlandse overheid maakt echter zelf wel gebruik van Have I Been Pwned. Zo wordt er actief gekeken of er geen e-mailadressen van overheidsdomeinen in bekende datalekken voorkomen.

Een aantal jaren geleden had Hunt nog gekeken of hij de zoekmachine kon verkopen, maar dat ging niet door. Recentelijk kondigde de onderzoeker verschillende abonnementen aan voor het monitoren van domeinen via Have I Been Pwned. Inmiddels werken er meerdere personen voor de zoekmachine.